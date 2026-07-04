Более того, по данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, смертность в стране в 2025 году втрое превысила рождаемость: на одного новорождённого приходилось трое умерших. Также и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что население Украины значительно сократилось, оценивая нынешние показатели в диапазоне от 18 до 23 миллионов человек. По его словам Незалежная потеряла более половины населения.