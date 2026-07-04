RadarOnline выдвинуло новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

Американское издание RadarOnline опубликовало новую версию обстоятельств смерти певца Майкла Джексона. По данным собственного расследования журналистов, артист мог самостоятельно увеличить дозу лекарств, пока его лечащий врач ненадолго вышел из комнаты.
Как утверждает издание, на состояние исполнителя могли повлиять хронические боли, стресс из-за финансовых трудностей и подготовка к концертному туру. В публикации также приводится мнение судебно-медицинского эксперта Сирила Вехта.
— Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал, — заявил Вехт.
При этом официально виновным в непредумышленном убийстве был признан личный врач певца Конрад Мюррей, который отбыл наказание, но продолжает отрицать свою вину, передает портал.
25 июня исполнилось 17 лет со смерти Майкла Джексона. В годовщину ухода певца эксперты и биографы детально восстановили последний день его жизни. Так, проснувшись, певец пообедал со своими детьми — это была последняя трапеза семьи.
Интерес к музыкальному каталогу Майкла Джексона вырос на 44 процента после выхода биографического фильма «Майкл» в апреле. При этом наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Billie Jean». Каким получился фильм — в материале «Вечерней Москвы».