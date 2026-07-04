Аршавин признался, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги

«После окончания карьеры не прочитал ни одной книги. Но вам так делать не советую», — сказал Аршавин.
Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2018 году. За время выступлений он играл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе «Зенита» он становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.
Ранее Аршавин иронично ответил на обвинения в допинге на Евро-2008 от экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта. Спортсмен признался, что сам был удивлён своей выносливостью в том матче, и отметил, что допинг в футболе — редкость из-за его нециклического характера.
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