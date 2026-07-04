Аршавин признался, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги

Ранее Аршавин иронично ответил на обвинения в допинге на Евро-2008 от экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта. Спортсмен признался, что сам был удивлён своей выносливостью в том матче, и отметил, что допинг в футболе — редкость из-за его нециклического характера.