Москвич променял жену на подаренную на годовщину свадьбы 50-килограммовую свинью

Также недавно жительница Москвы вызвала экстренные службы после того, как в её квартиру на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине проникла белка. Женщина восприняла ситуацию как потенциально опасную. Животное вело себя агрессивно, из-за чего москвичка предположила, что оно может быть заражено бешенством. На место ЧП были направлены спасатели для проверки и оценки ситуации.