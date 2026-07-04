Российская сторона предприняла нестандартные шаги в вопросе защиты своих танкеров в Балтийском море на фоне угроз со стороны НАТО. Об этом сообщает портал Sohu.
Как уточняется в материале, Россия развернула на борту своего газовоза «Маршал Василевский» огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корд». Установки также были защищены мешками, наполненными песком.
«Это оружие было развернуто не просто так — Россия посылает сигнал о том, что любая попытка перехватить судно встретит решительный ответ», — говорится в статье.
Этим шагом Москва продемонстрировала готовность отвечать на вызовы альянса, а действия РФ стали полной неожиданностью для Запада.
Ранее KP.RU сообщал, что посол РФ в Британии Андрей Келин предупредил о готовности Москвы нанести Лондону болезненный ответ в случае захвата танкеров. Напомним, что Лондон регулярно обвиняет Россию в якобы задействовании так называемого «теневого флота».