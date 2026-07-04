Сын Плющенко заявил, что не жалеет о переходе в Азербайджан после допуска России

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил, что не жалеет о переходе в сборную Азербайджана, несмотря на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
По словам спортсмена, он считает свое решение правильным и уверен в выбранном пути.
— Я не считаю, что поспешил. У каждого свой путь, у меня он — великолепный. Мы все еще покажем, — заявил Плющенко в беседе со «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Александр Плющенко, сын известного продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене.
Сам Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.
Александр Плющенко заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Спортсмен выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.