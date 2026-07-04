Глеб Никитин: поставки бензина на нижегородские АЗС снизились на 25%, спрос вырос на 60−70%

Глава Нижегородской области Глеб Никитин высказался о ситуации с топливом в регионе. По его словам, на данный момент речь идет об остром дефиците.
Как стало известно, за три дня поставки горючего АИ 92 и 95 на заправки области упали на четверть. В то же время спрос на топливо данных марок вырос на 60 — 70%.
«Готовится интерактивная карта наличия бензина на заправках, где водители, в том числе, смогут информировать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — сообщил Глеб Никитин, добавив, что 6 июля проведет заседание оперштаба по ситуации на топливном рынке.
Губернатор также заверил, что скорая помощь, техника коммунальщиков и автобусы нехватки горючего не испытывают.