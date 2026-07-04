Глеб Никитин: поставки бензина на нижегородские АЗС снизились на 25%, спрос вырос на 60−70%

«Готовится интерактивная карта наличия бензина на заправках, где водители, в том числе, смогут информировать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — сообщил Глеб Никитин, добавив, что 6 июля проведет заседание оперштаба по ситуации на топливном рынке.