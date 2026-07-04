Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин: поставки бензина на нижегородские АЗС снизились на 25%, спрос вырос на 60−70%

Губернатор назвал ситуацию на топливном рынке «острым дефицитом».

Источник: Живем в Нижнем

Глава Нижегородской области Глеб Никитин высказался о ситуации с топливом в регионе. По его словам, на данный момент речь идет об остром дефиците.

Как стало известно, за три дня поставки горючего АИ 92 и 95 на заправки области упали на четверть. В то же время спрос на топливо данных марок вырос на 60 — 70%.

Чтобы решить проблему, нижегородские власти взаимодействуют с федеральными коллегами и представителями бизнеса — руководителями «Лукойла», «Роснефти» и других поставщиков.

«Готовится интерактивная карта наличия бензина на заправках, где водители, в том числе, смогут информировать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — сообщил Глеб Никитин, добавив, что 6 июля проведет заседание оперштаба по ситуации на топливном рынке.

Губернатор также заверил, что скорая помощь, техника коммунальщиков и автобусы нехватки горючего не испытывают.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше