В США выдвинули неожиданную версию причины смерти Майкла Джексона

Журналисты издания пишут, что Майкл Джексон перед смертью находился в непростом состоянии. Он испытывал серьезную тревогу из-за масштабного тура This Is It и из-за огромных долгов (свыше 400 миллионов долларов), а также физически плохо себя чувствовал. В итоге он имел возможность самостоятельно тайком увеличить дозу принимаемого лекарства. По одной из версий, он сделал это, управляя капельницей, по другой — сделав инъекцию. Это произошло в момент, когда его лечащий врач Конрад Мюррей отлучился.