В США выдвинули неожиданную версию причины смерти Майкла Джексона

В США выдвинули новую неожиданную версию причины смерти знаменитого певца Майкла Джексона. Издание Radar Online провело собственное расследование, приуроченное к 17 й годовщине смерти «короля поп музыки». И пришло к выводу, что Майкл Джексон мог самостоятельно увеличить дозу лекарства в ночь своей гибели, что и привело к катастрофическим последствиям.
Журналисты издания пишут, что Майкл Джексон перед смертью находился в непростом состоянии. Он испытывал серьезную тревогу из-за масштабного тура This Is It и из-за огромных долгов (свыше 400 миллионов долларов), а также физически плохо себя чувствовал. В итоге он имел возможность самостоятельно тайком увеличить дозу принимаемого лекарства. По одной из версий, он сделал это, управляя капельницей, по другой — сделав инъекцию. Это произошло в момент, когда его лечащий врач Конрад Мюррей отлучился.
Ранее, в 2011 году, суд признал Мюррея виновным в непредумышленном убийстве. Врача тогда приговорили к четырём годам тюрьмы.
Однако, по мнению авторов материала, музыкант вполне мог превысить дозировку медикаментов сам. Причем при этом «осознавал риски». Источники издания заявили, что показания кардиолога Алона Стейнберга о небрежном хранении препаратов якобы косвенно указывают, что у Джексона была возможность для самовольного приема лекарств, тем более, что певец якобы и до этого «бессистемно смешивал медикаменты».
Ранее KP.RU писал, что няня детей Майкла Джексона раскрыла шокирующие секреты последних месяцев его жизни. Грейс Рварамба, проработавшая на певца 10 лет, откровенно рассказала о его финансовых проблемах и отношениях с детьми.
Также стало известно, что Майкл Джексон боялся женщин, но тайно заводил романы. При этом поп-король искал ту, которая любила бы его не за деньги.