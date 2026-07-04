В Казахстане усилили контроль для предотвращения вывоза топлива

В Казахстане мобильные группы в круглосуточном режиме патрулируют приграничные районы, чтобы предотвратить незаконный вывоз горюче-смазочных материалов. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил заместитель министра финансов республики Ержан Биржанов.
По его словам, на приграничных трассах проверяют автоцистерны и бензовозы. За последние двое суток на пунктах пропуска пресекли 61 попытку вывоза топлива в дополнительных баках и канистрах общим объемом более трех тонн.
Кроме того, органы государственных доходов проводят проверку деятельности 62 автозаправочных станций и 22 мини-нефтеперерабатывающих заводов, где было выявлено аномальное увеличение объемов оказываемых услуг.
В МВД Казахстана также сообщили об усилении контроля в приграничных районах. Для проведения дополнительных проверок власти увеличили число сотрудников, задействованных в этой работе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.