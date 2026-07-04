Омбудсмен Лантратова подключится к поддержке прифронтовых сел Херсонщины

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова и глава Херсонской области Владимир Сальдо достигли договоренности о совместной организации помощи для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Стороны намерены скоординировать усилия по оказанию гуманитарной, медицинской и психологической поддержки местному населению.
Губернатор региона в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе встречи он подробно информировал федерального омбудсмена о ситуации в прифронтовых городах и селах. Особое внимание было уделено обстрелам гражданской инфраструктуры в Алешках, Голой Пристани и других населенных пунктах.
Сальдо также обратил внимание на действия киевского режима на этих территориях. По его словам, фиксируются факты минирования дорог, а также террористические удары по машинам скорой помощи и объектам энергоснабжения. Губернатор подчеркнул, что достигнута договоренность о принятии всех необходимых мер для оперативного реагирования на каждый случай нарушения прав мирных жителей и ускорения процессов получения людьми необходимой поддержки.
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