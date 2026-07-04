Омбудсмен Лантратова подключится к поддержке прифронтовых сел Херсонщины

Сальдо также обратил внимание на действия киевского режима на этих территориях. По его словам, фиксируются факты минирования дорог, а также террористические удары по машинам скорой помощи и объектам энергоснабжения. Губернатор подчеркнул, что достигнута договоренность о принятии всех необходимых мер для оперативного реагирования на каждый случай нарушения прав мирных жителей и ускорения процессов получения людьми необходимой поддержки.