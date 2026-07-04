Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,9 тысячи человек

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Венесуэле в конце июня, продолжает расти.

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Венесуэле в конце июня, продолжает расти. По последним данным, которые привел в субботу спикер парламента страны Хорхе Родригес, жертвами стихии стали 2 954 человека, сообщает агентство ЭФЭ.

Кроме того, в результате сейсмического удара пострадали и получили травмы различной степени тяжести 16 592 человека. Эти цифры демонстрируют значительный рост по сравнению с данными, озвученными властями днем ранее. Накануне сообщалось о примерно 2,6 тысячи погибших и 12,6 тысячи пострадавших.

Ранее мы писали: Роналду обратился к потерявшему семью ребенку из Венесуэлы.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше