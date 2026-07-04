Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,9 тысячи человек

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Венесуэле в конце июня, продолжает расти. По последним данным, которые привел в субботу спикер парламента страны Хорхе Родригес, жертвами стихии стали 2 954 человека, сообщает агентство ЭФЭ.
Кроме того, в результате сейсмического удара пострадали и получили травмы различной степени тяжести 16 592 человека. Эти цифры демонстрируют значительный рост по сравнению с данными, озвученными властями днем ранее. Накануне сообщалось о примерно 2,6 тысячи погибших и 12,6 тысячи пострадавших.
Ранее мы писали: Роналду обратился к потерявшему семью ребенку из Венесуэлы.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.