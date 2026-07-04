Оппозиция Армении заявила о новом этапе политического сопротивления

В Армении представители оппозиции сделали совместное заявление о начале нового этапа политического сопротивления. Заявление было опубликовано после оглашения решения Конституционного суда республики об утверждении результатов недавних выборов в парламент. Заявление армянской оппозиции приводит NEWS.am.
«Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более системного, институционального и масштабного этапа политического сопротивления», — говорится в опубликованном заявлении. В документе отмечается, что заключение суда «не решает вопрос легитимности формируемой власти». Корме того, отмечается, что судебное решение не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений избирательного процесса.
Подписи под заявлением поставили представители пяти оппозиционных политических сил республики. Это «Сильная Армения», возглавляемая Самвелом Карапетяном, «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, «Национально-демократический полюс» и «Армянский национальный конгресс» первого президента республики Левона Тер-Петросяна.
Ранее KP.RU писал, что по официальным данным в выборах в Армении победила партия премьер-министр страны Никола Пашиняна. «Гражданский договор» набрал 49,81% голосов по итогам голосования.
При этом оппозиция заявляла о давлении на избирателей, использовании административного ресурса и других нарушениях.
В ОБСЕ также заявили, что в ходе выборов в Армении оказывалось давление на оппозицию.