Сборную Англии освистали по приезде в отель в Мехико

Сборную Англии по футболу встретили свистом и криками «Мексика!» по приезде в отель в Мехико, где команде предстоит матч ⅛ финала чемпионата мира — 2026 против хозяев, сообщает Би-би-си.
Матч между Англией и Мексикой пройдет на стадионе «Ацтека» в ночь на 6 июля по московскому времени, начало — в 3:00 мск.
Опасения англичан были связаны с историей, которая произошла со сборной Эквадора перед матчем с Мексикой в 1/16 финала: тогда местные болельщики не давали футболистам спать по ночам, используя рупоры, громкоговорители и мотоциклы прямо у гостиницы.
Сборная Эквадора тогда даже направила жалобу в ФИФА, однако это не помешало мексиканцам выиграть тот матч со счетом 2:0. Учитывая этот опыт, англичане пытались держать в тайне место своего проживания, опасаясь утечки адреса отеля в открытый доступ. Но избежать огласки не удалось — местные болельщики выяснили, где остановилась команда, и устроили ей шумную встречу.
Ранее сборная Англии на ЧМ-2026 не смогла забить ни одного гола Гане.