Сборную Англии освистали по приезде в отель в Мехико

Сборная Эквадора тогда даже направила жалобу в ФИФА, однако это не помешало мексиканцам выиграть тот матч со счетом 2:0. Учитывая этот опыт, англичане пытались держать в тайне место своего проживания, опасаясь утечки адреса отеля в открытый доступ. Но избежать огласки не удалось — местные болельщики выяснили, где остановилась команда, и устроили ей шумную встречу.