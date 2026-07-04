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Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Марокко обыграла команду Канады со счетом 3:0 в ⅛ чемпионата мира по футболу. Игра прошла на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Сборная Марокко обыграла команду Канады со счетом 3:0 в ⅛ чемпионата мира по футболу. Игра прошла на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Счет открыл полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи во втором тайме (50'). Еще один мяч забил он же на 82-й минуте. На восьмой минуте дополнительного времени гол забил нападающий команды Марокко Суфьян Рахими.

На 22-й минуте лучший бомбардир сборной Марокко на чемпионате Исмаэль Сайбари покинул поле из-за травмы. Вместо него вышел Суфьян Рахими. С начала турнира Сайбари забил три гола.

В первом тайме арбитр показал больше желтых карточек, чем команды нанесли ударов по воротам — шесть против пяти. Это первый подобный случай на чемпионате мира за все время ведения статистики с 1966 года.

Соперник Канады в четвертьфинале определится по итогам матча между Парагваем и Францией, который пройдет в ночь на 5 июля. Начало — в 0:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующий победитель турнира — Аргентина.

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