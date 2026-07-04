Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский заявил о контактах между Киевом и Вашингтоном. По словам главы киевского режима, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров находится в контакте с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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