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Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор вечером 4 июля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский заявил о контактах между Киевом и Вашингтоном. По словам главы киевского режима, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров находится в контакте с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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