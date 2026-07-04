Фицо: Словакия не будет финансировать продолжение конфликта на Украине

По словам главы правительства, Братислава уже довела свою позицию до генерального секретаря НАТО Марка Рютте. При этом Словакия намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине и проведение совместных заседаний правительств.
— Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма для поддержки войны на Украине, — заявил Фицо.
Премьер вновь подчеркнул, что, по его мнению, конфликт не имеет военного решения. Он выступает за более активное участие Евросоюза в его урегулировании и ранее неоднократно критиковал позицию Брюсселя по украинскому вопросу, передает TASR.
Еще 24 июня Роберт Фицо заявил, что Словакия не планирует выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины в рамках готовящегося пакета помощи НАТО. По его словам, Братислава сохраняет готовность оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.
В свою очередь вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал Роберта Фицо прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев на Украине.