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Фицо: Словакия не будет финансировать продолжение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет участвовать в финансовых механизмах, направленных на поддержку Украины в продолжении конфликта. Об этом он сообщил в субботу, 4 июля, перед саммитом НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет участвовать в финансовых механизмах, направленных на поддержку Украины в продолжении конфликта. Об этом он сообщил в субботу, 4 июля, перед саммитом НАТО.

По словам главы правительства, Братислава уже довела свою позицию до генерального секретаря НАТО Марка Рютте. При этом Словакия намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине и проведение совместных заседаний правительств.

— Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма для поддержки войны на Украине, — заявил Фицо.

Премьер вновь подчеркнул, что, по его мнению, конфликт не имеет военного решения. Он выступает за более активное участие Евросоюза в его урегулировании и ранее неоднократно критиковал позицию Брюсселя по украинскому вопросу, передает TASR.

Еще 24 июня Роберт Фицо заявил, что Словакия не планирует выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины в рамках готовящегося пакета помощи НАТО. По его словам, Братислава сохраняет готовность оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

В свою очередь вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал Роберта Фицо прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев на Украине.

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