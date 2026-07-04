Калининградский «Локомотив» стал победителем этапа чемпионата России по пляжному волейболу

У мужчин победу одержал дуэт «Факела Ямал» — Илья Лешуков и Олег Стояновский. Они выиграли свой третий этап подряд, обыграв в финале Фёдора Сабаева и Дмитрия Веретюка из Обнинска. Бронза досталась московской паре Тарасу Мыськиву и Максиму Сиволапу, которые оказались сильнее Никиты Лямина и Алексея Гусева — для Лямина этот матч стал особенным, ведь он проходил в его родном Нижнем Новгороде.