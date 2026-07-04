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Марокко разгромило Канаду и первым вышло в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Марокко уверенно обыграла хозяев турнира, команду Канады, со счетом 3:0 в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Благодаря этой победе марокканцы стали первыми участниками четвертьфинальной стадии турнира.

Сборная Марокко уверенно обыграла хозяев турнира, команду Канады, со счетом 3:0 в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Благодаря этой победе марокканцы стали первыми участниками четвертьфинальной стадии турнира.

Героем встречи стал полузащитник Аззедин Унахи, оформивший дубль. Еще один мяч в компенсированное время забил Суфьян Рахими. Несмотря на активное начало канадцев, сборная Марокко эффективно реализовала свои моменты и не позволила сопернику отличиться.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Марокко сыграет с победителем матча между Францией и Парагваем. Для марокканской команды это уже второй в истории выход в четвертьфинал мирового первенства.

30 июня в Нью-Йорке сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала ЧМ и вышла в следующий этап турнира. В составе французов дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 45-й и 74-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте в активе Брадли Барколя.

Сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала ЧМ. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.

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