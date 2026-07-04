Ренар ушёл с поста главного тренера сборной Туниса после двух игр на ЧМ

Ранее Life.ru писал, что футболист Лука Модрич, обладатель «Золотого мяча» 2018 года и шестикратный победитель Лиги чемпионов, может продолжить выступления за «Милан» в сезоне-2026/27. Главный тренер клуба Рубен Аморим провёл переговоры с 40-летним полузащитником. Сам игрок, как утверждается, выразил готовность остаться в команде, но окончательное решение ещё не принято.