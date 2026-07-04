Михалков назвал вычеркивание из фильмов сцен с наркотиками глупостью

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцены, связанные с наркотиками или алкоголем.
«Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат», — заявил Михалков журналистам.
Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, он продлится до 7 июля.
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