Сергей Кириенко побывал на форуме «ШУМ» в Калининградской области

Особое внимание в программе было уделено работе с экспертами, которые сопровождали участников на всех этапах создания проектов. Одной из центральных встреч стал открытый диалог с мастером программы Евгенией Медведевой — двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионкой мира и Европы, блогером и интервьюером.