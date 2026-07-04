В Абхазии почтили память бойцов батальона «Горец»

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. Руководство Абхазии, ветераны Отечественной войны и родственники погибших почтили память бойцов батальона «Горец» на горе Ахбюк на месте гибели абхазского десанта 4 июля 1993 года. Там в 2019 году был создан мемориал, сообщила пресс-служба президента республики.
«Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, ветераны Отечественной войны, военнослужащие, матери погибших и представители общественности возложили цветы на месте гибели бойцов батальона “Горец” во время июльской операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии», — говорится в сообщении.
Выступая на митинге, президент подчеркнул, что в самые сложные исторические периоды абхазский народ всегда демонстрировал непоколебимое единство, сплоченность и готовность стоять плечом к плечу, именно так было и во время войны 1992−1993 годов. «Гора Ахбюк — это священное место, и молодое поколение обязано чтить совершенный здесь подвиг, хранить память об истории своей страны. Народ, забывающий свою историю, лишен будущего. Тысячи защитников Отечества отдали свои жизни ради свободы родной земли, и их мужество, искренняя любовь к Родине и вера в ее будущее подарили стране сегодняшний день», — сказал Гунба. Обращаясь к ветеранам, президент подчеркнул, что их героизм и отвага никогда не будут забыты, и отметил, что они и сегодня продолжают свой созидательный труд на благо страны.
Батальон «Горец» участвовал во всех боевых операциях во время Отечественной войны народа Абхазии 1992−1993 годов. 4 июля 1993 года бойцы «Горца» под командованием Героя Абхазии Вианора Ашбы на вертолете МИ-8 десантировали на высоте 584 — горе Ахбюк, взятие которой давало хорошие возможности для развития наступления и освобождения Сухума, находившегося под контролем войск Госсовета Грузии. Когда вертолет сел, десантники оказались под плотным огнем грузинских гвардейцев, выстрелом из гранатомета у вертолета была повреждена гидросистема, машина загорелась и пилот уже не смог подняться в воздух. Только 17 из 46 бойцов абхазской армии выжили в том бою, 29 человек погибли, пятеро пропали без вести. Позднее, в середине июля 1993 года подразделение под командованием Ашбы выбило противника с горы Ахбюк.
Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней, за это время с абхазской стороны погибли около 3 тыс. солдат и мирных жителей, более 5 тыс. получили ранения, до 200 пропали без вести.