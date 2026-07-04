В Абхазии почтили память бойцов батальона «Горец»

Выступая на митинге, президент подчеркнул, что в самые сложные исторические периоды абхазский народ всегда демонстрировал непоколебимое единство, сплоченность и готовность стоять плечом к плечу, именно так было и во время войны 1992−1993 годов. «Гора Ахбюк — это священное место, и молодое поколение обязано чтить совершенный здесь подвиг, хранить память об истории своей страны. Народ, забывающий свою историю, лишен будущего. Тысячи защитников Отечества отдали свои жизни ради свободы родной земли, и их мужество, искренняя любовь к Родине и вера в ее будущее подарили стране сегодняшний день», — сказал Гунба. Обращаясь к ветеранам, президент подчеркнул, что их героизм и отвага никогда не будут забыты, и отметил, что они и сегодня продолжают свой созидательный труд на благо страны.