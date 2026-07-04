Борис Джонсон назвал США британским проектом в поздравлении с Днем независимости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной мира, а Китай не сможет догнать их еще как минимум в течение ста лет. При этом, поздравляя США с Днем независимости, он назвал страну «британским проектом».