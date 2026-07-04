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Борис Джонсон назвал США британским проектом в поздравлении с Днем независимости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной мира, а Китай не сможет догнать их еще как минимум в течение ста лет. При этом, поздравляя США с Днем независимости, он назвал страну «британским проектом».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной мира, а Китай не сможет догнать их еще как минимум в течение ста лет. При этом, поздравляя США с Днем независимости, он назвал страну «британским проектом».

По мнению Джонсона, американская государственность сформировалась на основе британских политических традиций и идей эпохи Просвещения. Он считает, что основатели США изначально воспринимали себя британцами и опирались на принципы английского права и представительного управления.

— До окончательного разрыва с ненавистным правительством Георга III такие люди, как Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин, считали себя британцами, — написал Джонсон.

Экс-премьер также подчеркнул, что существование современных США должно быть предметом гордости для Великобритании. По его мнению, именно британские ценности, заложенные в основу американской государственности, обеспечили Соединенным Штатам мировое лидерство, передает Daily Mail.

Ранее стало известно, что во многих городах США пришлось отложить празднование Дня независимости из-за аномальной жары. Около 185 миллионов человек получили предупреждение о высоких температурах.

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