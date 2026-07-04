Провал на ЧМ-2026: тренер покинул сборную Туниса после трех поражений

Эрве Ренар официально объявил о завершении работы со сборной Туниса по футболу. 57-летний французский специалист сообщил о своем решении в социальных сетях, поставив точку в краткосрочном сотрудничестве с командой, которое продлилось меньше месяца.
Ренар принял сборную 16 июня, уже после стартового тура группового этапа чемпионата мира, где Тунис потерпел крупное поражение от Швеции со счетом 1:5. Под руководством нового наставника команда не сумела исправить ситуацию: последовали разгромные матчи против Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). Три поражения в трех встречах оставили тунисцев за бортом плей-офф мундиаля.
Сам тренер выразил признательность местной футбольной федерации за возможность поработать на мировом первенстве, отметив, что его приключение с командой подошло к концу. До приглашения в Тунис Ренар возглавлял сборные Марокко, Кот-д’Ивуара, Анголы и Замбии. В его активе победы на Кубке африканских наций с Замбией и Кот-д’Ивуаром. Ранее специалист также покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, которую готовил к чемпионату мира-2026.
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