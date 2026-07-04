Провал на ЧМ-2026: тренер покинул сборную Туниса после трех поражений

Сам тренер выразил признательность местной футбольной федерации за возможность поработать на мировом первенстве, отметив, что его приключение с командой подошло к концу. До приглашения в Тунис Ренар возглавлял сборные Марокко, Кот-д’Ивуара, Анголы и Замбии. В его активе победы на Кубке африканских наций с Замбией и Кот-д’Ивуаром. Ранее специалист также покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, которую готовил к чемпионату мира-2026.