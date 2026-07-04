Журналист Axios: Трамп в субботу провел телефонный разговор с Зеленским

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в честь праздника заявил, что Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной мира, а Китай не сможет догнать их еще как минимум в течение ста лет. При этом он назвал США «британским проектом». По мнению Джонсона, американская государственность сформировалась на основе британских политических традиций и идей эпохи Просвещения. Он считает, что основатели США изначально воспринимали себя британцами и опирались на принципы английского права и представительного управления.