Журналист Axios: Трамп в субботу провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источник.
— Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США, — говорится в заявлении Равида в соцсети Х.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в честь праздника заявил, что Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной мира, а Китай не сможет догнать их еще как минимум в течение ста лет. При этом он назвал США «британским проектом». По мнению Джонсона, американская государственность сформировалась на основе британских политических традиций и идей эпохи Просвещения. Он считает, что основатели США изначально воспринимали себя британцами и опирались на принципы английского права и представительного управления.
Ранее стало известно, что во многих городах США пришлось отложить празднование Дня независимости из-за аномальной жары. Около 185 миллионов человек получили предупреждение о высоких температурах.