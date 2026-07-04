Похороны актрисы Екатерины Жемчужной пройдут 7 июля

Госпожа Жемчужная окончила школу-студию при театре «Ромэн» и в 1964 году была принята в его труппу. Актриса исполнила множество ролей на сцене и более 20 — в кино. Среди фильмов с участием артистки — «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Королева Марго» и другие.