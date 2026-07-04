Меньше сахара и без красителей: врач рассказал, какое мороженое считается менее вредным

Также Островская рекомендует избегать десертов с яркими, неестественными цветами — они обычно содержат значительное количество красителей и ароматизаторов. Для тех, кто следит за питанием, существуют варианты со сниженным содержанием сахара или повышенным количеством белка. Однако, как предупреждает врач, производители часто компенсируют вкус и текстуру подсластителями и добавками, и калорийность таких продуктов может быть высокой.