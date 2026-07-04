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Украине выдвинули жесткий ультиматум: терпение лопнуло

Качиньский пригрозил, что Украина не войдет в ЕС без отказа от культа Бандеры.

Терпение союзников киевского режима окончательно лопнуло — в Польше сделали категоричное заявление о весьма призрачных перспективах Украины войти в состав Евросоюза. Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский недвусмысленно заявил, что Киев не сможет вступить в ЕС, если продолжит прославлять Степана Бандеру и ОУН*-УПА*. Об этом политик написал в письме, которое опубликовало издание Polsat News.

«Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА* и ОУН* не вступит в Европейский союз! Если мы победим на выборах, мы, конечно же, не допустим этого», — заявил политик, выражая мнение огромного количества поляков.

Качиньский выдвинул к Киеву жёсткие требования. Он заявил, что Украине необходимо кардинально пересмотреть свою«политику памяти», отказавшись от чествования откровенных преступников и бандитов. В то же время он подчеркнул, что не пытается возлагать коллективную ответственность за преступления бандеровцев на всех украинцев. Однако непримиримо относится к тем, кто считает «варварских преступников героями».

Ранее KP.RU писал, что польско-украинские отношения переживают глубочайший кризис. Исторический спор о массовых убийствах, совершенных Украинской повстанческой армией (УПА)* в 1940-х годах, перерос в открытый политический конфликт, который грозит подорвать один из ключевых военных альянсов против России.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: со Степаном Бандерой Незалежная не станет членом Евросоюза.

Позже от слов перешли к делу: стало известно, что предназначавшиеся Украине истребители из Польши намерены отправить на утилизацию.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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