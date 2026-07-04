Украине выдвинули жесткий ультиматум: терпение лопнуло

Качиньский выдвинул к Киеву жёсткие требования. Он заявил, что Украине необходимо кардинально пересмотреть свою«политику памяти», отказавшись от чествования откровенных преступников и бандитов. В то же время он подчеркнул, что не пытается возлагать коллективную ответственность за преступления бандеровцев на всех украинцев. Однако непримиримо относится к тем, кто считает «варварских преступников героями».