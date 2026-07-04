Директор приюта рассказал о характере спасенного в Сочи медвежонка Арбузика

Спасенный медвежонок Арбузик, который проходит восстановление в подмосковном приюте после ампутации лапы, оказался очень своенравным. Об этом в субботу, 4 июля, рассказал директор парка приюта для диких животных «Земля Прайда» Виктор Агафонов.
По его словам, медвежонок отличается импульсивным характером и не всегда готов к медицинским процедурам. Заставить его что-либо сделать почти невозможно, поэтому сотрудники стараются договариваться с ним мягко.
— Заставить его невозможно, нужно только уговорить, — отметил Агафонов.
Директор приюта добавил, что Арбузик проявляет сильную волю к жизни. Сейчас его восстановление во многом зависит от того, насколько организму хватит сил справиться с последствиями травмы, передают «Вести».
Медвежонок с травмированными лапами выполз к людям в Сочи в конце июня, об этом писал портал Life. Для спасения животного ему пришлось ампутировать лапу.
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