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Более 10 муниципалитетов Запорожской области обесточены из-за аварии

В системе энергоснабжения Запорожской области произошла авария. Обесточены несколько городов и более 10 муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В системе энергоснабжения Запорожской области произошла авария. Обесточены несколько городов и более 10 муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Электричество отключили в городах Энергодар, Мелитополь и Бердянск, а также в муниципалитетах Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Энергетики работают над восстановлением электричества, добавил губернатор. Он не уточнил причину аварии.

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