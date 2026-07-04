Путин отменил штрафы за задержку подачи налоговых деклараций для бизнеса

Ранее Путин подписал закон, сохраняющий для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения порог доходов в 20 миллионов рублей, который освобождает от уплаты НДС, до 2030 года. С 2026 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, предельный размер доходов, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, был снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год.