Глава Медиалиги Осипов оценил финал и рассказал о перспективах клуба из ДНР

В седьмом сезоне Медиалиги сыграла команда из ДНР «Юнисон-Донецк», составленная в большинстве из местных игроков. «Одна из самых интересных команд-новичков за последние пару лет. Поэтому мне кажется, что у них хорошее будущее. Главное — продолжать влюблять в себя аудиторию. Они сыграют также в Кубке лиги, который стартует в августе. Мне кажется, что им нужно добавить контентной составляющей, своей аудитории к трансляциям и на трибунах. Это точно команда с хорошей перспективой», — добавил Осипов.