Глава Медиалиги Осипов оценил финал и рассказал о перспективах клуба из ДНР

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Прошедший седьмой сезон Медиалиги был потрясающим, финальный матч тому подтверждение. Такое мнение ТАСС высказал президент Медиалиги Николай Осипов.
Ранее ТАСС сообщал, что ФК «10» обыграл в финале «СКА-Ростов» и впервые стал победителем Медиалиги.
«Шикарный финал, с потрясающей аудиторией, фантастическими болельщиками и с новым чемпионом. Он бы в любом случае был бы новым, потому что в финале были команды, которые ни разу не выигрывали трофей. Что касается сезона, он получился хорошим и насыщенным. Финал тому подтверждение», — сказал Осипов.
В седьмом сезоне Медиалиги сыграла команда из ДНР «Юнисон-Донецк», составленная в большинстве из местных игроков. «Одна из самых интересных команд-новичков за последние пару лет. Поэтому мне кажется, что у них хорошее будущее. Главное — продолжать влюблять в себя аудиторию. Они сыграют также в Кубке лиги, который стартует в августе. Мне кажется, что им нужно добавить контентной составляющей, своей аудитории к трансляциям и на трибунах. Это точно команда с хорошей перспективой», — добавил Осипов.