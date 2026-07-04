Иммунитет нации: Бабкина заявила о спасительной силе культуры

Певица также напомнила, что на ярославской земле регулярно проходят крупные культурные мероприятия. Так, 1 июля в регионе состоялся концерт участников ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в рамках проекта «Театральная неделя». Бабкина сообщила, что вместе со своим коллективом постоянно выезжает в отдаленные населенные пункты области, и везде зрители охотно приходят на выступления, поскольку, по мнению артистки, такие встречи им жизненно необходимы.