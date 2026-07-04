Иммунитет нации: Бабкина заявила о спасительной силе культуры

Народная артистка России Надежда Бабкина сравнила культуру с иммунной системой государства. Соответствующее заявление певица сделала в ходе открытия XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который стартовал в Ярославле 4 июля и продлится до 7 июля.
По словам Бабкиной, подобные события способны повлиять на восприятие страны зарубежными гостями. Артистка подчеркнула, что международный формат смотра дает иностранцам возможность увидеть россиян без стереотипов — узнать об их отношении к родной земле, семье и историческом наследии.
Певица также напомнила, что на ярославской земле регулярно проходят крупные культурные мероприятия. Так, 1 июля в регионе состоялся концерт участников ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в рамках проекта «Театральная неделя». Бабкина сообщила, что вместе со своим коллективом постоянно выезжает в отдаленные населенные пункты области, и везде зрители охотно приходят на выступления, поскольку, по мнению артистки, такие встречи им жизненно необходимы.
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