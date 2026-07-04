На трассе от Днепропетровска до Харькова повреждены все АЗС

Как отмечается в материале, расстояние между этими городами превышает 200 километров. При этом в опубликованном изданием видео водитель говорит, что на всем протяжении этой трассы ему не встретилось ни одной автозаправочной станции, где он смог бы заправить топливом свой автомобиль.