На трассе от Днепропетровска до Харькова повреждены все АЗС

На Украине возникли серьезные проблемы с топливом. Яркую иллюстрацию этого опубликовало издание «Страна». В материале приводится информация, что по дороге из Днепропетровска в Харьков ни одна автозаправочная станция в настоящее время не функционирует.
Как отмечается в материале, расстояние между этими городами превышает 200 километров. При этом в опубликованном изданием видео водитель говорит, что на всем протяжении этой трассы ему не встретилось ни одной автозаправочной станции, где он смог бы заправить топливом свой автомобиль.
Как ранее писал KP.RU, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек стране топливный кризис и отметил, что он начнется по вине главы киевского режима Владимира Зеленского. Азаров заявил, что практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают.