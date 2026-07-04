Сборная России выиграла зачет чемпионата Европы по синхронному плаванию

Всего россияне завоевали 11 медалей — десять золотых и одну серебряную. Второе место в медальном зачете заняла сборная Испании (одна золотая, восемь серебряных и две бронзовые медали). Затем следует сборная Италии (две серебряные и шесть бронзовых медалей).