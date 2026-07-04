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Сборная России выиграла зачет чемпионата Европы по синхронному плаванию

Сборная России по синхронному плаванию завоевала десять золотых медалей и выиграла зачет на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Турнир проходил в Мюнхене.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала десять золотых медалей и выиграла зачет на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Турнир проходил в Мюнхене.

Всего россияне завоевали 11 медалей — десять золотых и одну серебряную. Второе место в медальном зачете заняла сборная Испании (одна золотая, восемь серебряных и две бронзовые медали). Затем следует сборная Италии (две серебряные и шесть бронзовых медалей).

Чемпионат проходил с 30 июня по 4 июля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Ограничения с российских и белорусских спортсменов будут сняты с 1 сентября, сообщила Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics).