Борис Джонсон назвал США проектом Британии в поздравлении с Днем независимости

Бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал Соединенные Штаты удачным британским проектом. Об этом он заявил в поздравлении с Днем независимости США по случаю 250-летнего юбилея.
В статье для издания Daily Mail Джонсон подчеркнул, что все участники подписания Декларации независимости Штатов являлись британцами.
По словам экс-премьера, США были основаны на британских идеалах, которые привели Штаты к нынешнему «поразительному успеху». Именно они обеспечивают сохранение Соединенными Штатами «доминирующего положения в мире на протяжении столетия».
Ранее KP.RU сообщал, что 4 июля в США отмечают День независимости. Поздравления американскому лидеру Дональду Трампу также направил президент России Владимир Путин, отметив историческую значимость даты и напомнив о поддержке РФ американцев в борьбе за свободу.