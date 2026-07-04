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Борис Джонсон назвал США проектом Британии в поздравлении с Днем независимости

Борис Джонсон заявил, что США были основаны на британских идеалах, которые привели страну к успеху.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал Соединенные Штаты удачным британским проектом. Об этом он заявил в поздравлении с Днем независимости США по случаю 250-летнего юбилея.

В статье для издания Daily Mail Джонсон подчеркнул, что все участники подписания Декларации независимости Штатов являлись британцами.

По словам экс-премьера, США были основаны на британских идеалах, которые привели Штаты к нынешнему «поразительному успеху». Именно они обеспечивают сохранение Соединенными Штатами «доминирующего положения в мире на протяжении столетия».

Ранее KP.RU сообщал, что 4 июля в США отмечают День независимости. Поздравления американскому лидеру Дональду Трампу также направил президент России Владимир Путин, отметив историческую значимость даты и напомнив о поддержке РФ американцев в борьбе за свободу.

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