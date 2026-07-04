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Расследователи выдвинули новую версию смерти Майкла Джексона

Выдвинута новая теория смерти Майкла Джексона: артист мог самостоятельно принять опасную дозу лекарства на фоне хронических болей и подготовки к туру.

Источник: Аргументы и факты

Смерть Майкла Джексона могла наступить из-за увеличения дозы препарата самим исполнителем. Материал RadarOnline перевел aif.ru.

Согласно данным издания, инцидент мог произойти в период, когда личный врач певца Конрад Мюррей на короткое время покинул помещение.

Авторы публикации отмечают, что артист, вероятно, был осведомлен о воздействии всех лекарственных средств, которые он употреблял.

Также подчеркивается, что на физическое и эмоциональное состояние артиста могли повлиять хронические боли, беспокойство из-за денег и подготовка к запланированному концертному туру.

Известно, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года. Смерть наступила после того, как Конрад Мюррей ввел ему инъекцию лекарственного препарата.

Медицинский специалист был признан виновным в непредумышленном убийстве. Он уже отбыл назначенное наказание, однако по-прежнему отвергает какую-либо причастность к кончине знаменитости.

Ранее в Сети появились фото «тайного сына» Майкла Джексона.