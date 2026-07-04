Расследователи выдвинули новую версию смерти Майкла Джексона

Смерть Майкла Джексона могла наступить из-за увеличения дозы препарата самим исполнителем. Материал RadarOnline перевел aif.ru.
Согласно данным издания, инцидент мог произойти в период, когда личный врач певца Конрад Мюррей на короткое время покинул помещение.
Авторы публикации отмечают, что артист, вероятно, был осведомлен о воздействии всех лекарственных средств, которые он употреблял.
Также подчеркивается, что на физическое и эмоциональное состояние артиста могли повлиять хронические боли, беспокойство из-за денег и подготовка к запланированному концертному туру.
Известно, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года. Смерть наступила после того, как Конрад Мюррей ввел ему инъекцию лекарственного препарата.
Медицинский специалист был признан виновным в непредумышленном убийстве. Он уже отбыл назначенное наказание, однако по-прежнему отвергает какую-либо причастность к кончине знаменитости.
Ранее в Сети появились фото «тайного сына» Майкла Джексона.