Дина Аверина объяснила решение рожать в Нижнем Новгороде

«В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звёзды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач, профессор с опытом больше 30 лет. К тому же, летом мы всегда много времени проводим там: в доме, на свежем воздухе, ещё и помощь бабушек, дедушек, сестёр будет», — сказала она.