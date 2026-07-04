Сайт «Миротворец» внес в базу двух российских актрис из сериала «Марик»

Администрация ресурса обвиняет артисток в поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее 4 июля в список также попали еще шестеро их коллег по сериалу: Василий Копейкин, Татьяна Рассказова, Анна Панкратова, Анастасия Жданова, Владимир Носик и Дмитрий Бероев.