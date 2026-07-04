Сайт «Миротворец» внес в базу двух российских актрис из сериала «Марик»

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову в свою базу. Причиной их включения в список стало участие в съемках сериала «Марик». Об этом сообщает ТАСС.
Производство проекта проходило на территории ДНР.
Администрация ресурса обвиняет артисток в поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее 4 июля в список также попали еще шестеро их коллег по сериалу: Василий Копейкин, Татьяна Рассказова, Анна Панкратова, Анастасия Жданова, Владимир Носик и Дмитрий Бероев.
Кроме этого, на днях в базу «Миротворца» был внесен российский режиссер Андрей Звягинцев. Основанием для этого, по данным администрации ресурса, стала его поездка в Крым.
Напомним, что в базе «Миротворца» есть также имена и данные несовершеннолетних детей и деятелей культуры и искусства. 2 июля «Миротворец» также пополнил свой список данными 17-летнего подростка по факту пересечения КПП «Матвеев Курган» и «Куйбышево».