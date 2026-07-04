Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сайт «Миротворец» внес в базу двух российских актрис из сериала «Марик»

«Миротворец» обвиняет актрис Галиаскарову и Демидову в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Источник: Комсомольская правда

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову в свою базу. Причиной их включения в список стало участие в съемках сериала «Марик». Об этом сообщает ТАСС.

Производство проекта проходило на территории ДНР.

Администрация ресурса обвиняет артисток в поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее 4 июля в список также попали еще шестеро их коллег по сериалу: Василий Копейкин, Татьяна Рассказова, Анна Панкратова, Анастасия Жданова, Владимир Носик и Дмитрий Бероев.

Кроме этого, на днях в базу «Миротворца» был внесен российский режиссер Андрей Звягинцев. Основанием для этого, по данным администрации ресурса, стала его поездка в Крым.

Напомним, что в базе «Миротворца» есть также имена и данные несовершеннолетних детей и деятелей культуры и искусства. 2 июля «Миротворец» также пополнил свой список данными 17-летнего подростка по факту пересечения КПП «Матвеев Курган» и «Куйбышево».