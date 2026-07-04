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Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в театре «Ромэн»

Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, умершей в возрасте 82 лет, пройдет 7 июля в московском театре «Ромэн». Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-службе театра.

Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, умершей в возрасте 82 лет, пройдет 7 июля в московском театре «Ромэн». Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-службе театра.

— Прощание с народной артисткой России Екатериной Андреевной Жемчужной пройдет 7 июля. Начало гражданской панихиды в театре «Ромэн» в 11 часов, — говорится в сообщении.

О смерти актрисы стало известно в тот же день. Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области в семье артистов. В Москве она поступила в студию театра «Ромэн». Позднее окончила актерский факультет ГИТИСа. Актриса принимала участие в таких кинопроектах, как «Обручальное кольцо», «Кармелита. Цыганская страсть», «Королева Марго», «Олигарх» и других лентах.

Еще в октябре 2024 года сообщалось, что Екатерина Жемчужная перенесла инсульт. 80-летняя народная артистка была госпитализирована в середине лета в тяжелом состоянии. Перед этим Екатерина Андреевна страдала от головокружений на протяжении двух дней. Врачи диагностировали острый ишемический инсульт и выяснили, что она ранее перенесла инфаркт, но не обращалась за медицинской помощью.