Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в театре «Ромэн»

Еще в октябре 2024 года сообщалось, что Екатерина Жемчужная перенесла инсульт. 80-летняя народная артистка была госпитализирована в середине лета в тяжелом состоянии. Перед этим Екатерина Андреевна страдала от головокружений на протяжении двух дней. Врачи диагностировали острый ишемический инсульт и выяснили, что она ранее перенесла инфаркт, но не обращалась за медицинской помощью.