Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в театре «Ромэн»

Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, умершей в возрасте 82 лет, пройдет 7 июля в московском театре «Ромэн». Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-службе театра.
— Прощание с народной артисткой России Екатериной Андреевной Жемчужной пройдет 7 июля. Начало гражданской панихиды в театре «Ромэн» в 11 часов, — говорится в сообщении.
О смерти актрисы стало известно в тот же день. Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области в семье артистов. В Москве она поступила в студию театра «Ромэн». Позднее окончила актерский факультет ГИТИСа. Актриса принимала участие в таких кинопроектах, как «Обручальное кольцо», «Кармелита. Цыганская страсть», «Королева Марго», «Олигарх» и других лентах.
Еще в октябре 2024 года сообщалось, что Екатерина Жемчужная перенесла инсульт. 80-летняя народная артистка была госпитализирована в середине лета в тяжелом состоянии. Перед этим Екатерина Андреевна страдала от головокружений на протяжении двух дней. Врачи диагностировали острый ишемический инсульт и выяснили, что она ранее перенесла инфаркт, но не обращалась за медицинской помощью.