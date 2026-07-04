Российский защитник подписал контракт в НХЛ на 3,5 миллиона долларов

До перехода Мухамадуллин имел статус ограниченно свободного агента и на протяжении трех последних лет играл за «Сан-Хосе Шаркс». За это время он провел 167 матчей и набрал 43 очка, забросив 12 шайб и отдав 31 результативную передачу. Права на защитника «Эдмонтон» получил в результате обмена, состоявшегося 1 июля.