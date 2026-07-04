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Российский защитник подписал контракт в НХЛ на 3,5 миллиона долларов

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с российским защитником Шакиром Мухамадуллиным.

Источник: Аргументы и факты

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» заключил контракт с российским защитником Шакиром Мухамадуллиным. О подписании соглашения сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн на своей странице в социальной сети X*.

Новый договор с 24-летним игроком рассчитан на два сезона. Согласно условиям контракта, российский хоккеист будет зарабатывать 1,75 миллиона долларов за каждый сезон выступлений.

До перехода Мухамадуллин имел статус ограниченно свободного агента и на протяжении трех последних лет играл за «Сан-Хосе Шаркс». За это время он провел 167 матчей и набрал 43 очка, забросив 12 шайб и отдав 31 результативную передачу. Права на защитника «Эдмонтон» получил в результате обмена, состоявшегося 1 июля.

Ранее лидер по числу голов в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин продлил соглашение с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.