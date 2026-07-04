В Архангельском состоялась премьера спектакля «Сияние»

«Для нас это большая честь — показать театрализованный спектакль в таком замечательном месте. В нем участвуют и оркестр, и живая музыка, и танцовщики, а сама сценография, как живой ландшафт природный. Все это вместе соединяется в такую органичную живую структуру», — сказал он.