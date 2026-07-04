В Архангельском состоялась премьера спектакля «Сияние»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мировая премьера спектакля «Сияние» состоялась в музее-заповеднике «Архангельское», открыв первые дни фестиваля новых форм искусства «А-Сияние», передает корреспондент ТАСС.
Постановка стала центральным событием фестиваля, который проходит 4 и 5 июля, объединяя современные направления искусства — от хореографии и драматургии до ленд-арта и световых инсталляций, интегрированных в исторический ландшафт бывшей усадьбы князей Юсуповых.
Главную роль в спектакле исполнила прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Музыкальным руководителем проекта выступил дирижер Филипп Чижевский, под управлением которого играл Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Постановку специально для Архангельского создал хореограф Павел Глухов. Для показа в Большом партере парка был возведен амфитеатр под открытым небом.
Глухов отметил, что при работе над спектаклем команда стремилась соединить разные элементы в единую художественную ткань.
«Для нас это большая честь — показать театрализованный спектакль в таком замечательном месте. В нем участвуют и оркестр, и живая музыка, и танцовщики, а сама сценография, как живой ландшафт природный. Все это вместе соединяется в такую органичную живую структуру», — сказал он.
Спектакль «Сияние» состоит из пролога и четырех частей и посвящен княгине Зинаиде Юсуповой — последней владелице Архангельского, известной благотворительнице, которую при императорском дворе называли «Сияние». Музыкальную основу постановки составляют произведения Фредерика Шопена, Отторино Респиги и Мориса Равеля. В спектакле задействованы 24 танцовщика из трупп Context. Diana Vishneva и musicAeterna Dance.