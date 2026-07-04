В России отменили срок давности на оспаривание приватизации религиозных объектов

Теперь, если культовое здание в прошлом было приватизировано с нарушениями и не передано профильной религиозной организации, суд сможет признать сделку недействительной и вернуть объект церкви спустя любое время. Автор поправки — председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — объяснял, что после советской секуляризации многие культовые здания перешли к государству и муниципалитетам, а во время приватизации часть из них оказалась в частных руках.