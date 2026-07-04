На Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 июля

А ранее Гидрометцентр предупредил россиян о том, что аномальная жара прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие выходные. С 4 по 5 июля в центральной и южной частях Красноярского края ожидается сильная жара до +35 градусов. В Тыве температура может подняться до +35 градусов и выше. В Воронежской области воздух может прогреться до +35 градусов.