Выборы в бундестаг могут состояться досрочно, в 2027 году. Это на два года опережает установленный срок окончания депутатских полномочий. Об этом сообщила сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
«Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году», — сказало она для телеканала Phoenix.
Депутат АдГ Евгений Шмидт сообщил, что канцлеру Фридриху Мерцу на фоне его стремительно падающего рейтинга ищут замену.
Как информировала ранее Bild, немецкие правоохранители выразили опасение, что во время съезда АдГ в Эрфурте левые экстремисты могут атаковать политиков с крыш домов.
В свою очередь партия АдГ призвала прекратить военную помощь Киеву из-за участия офицеров ВСУ в подрыве «Северных потоков».