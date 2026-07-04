Клычков: Очереди на заправках в Орловской области практически исчезли

Ранее губернатор сообщил, что реализация топлива будет осуществляться в автомобили, совпадающие по первой цифре с днем недели. В субботу заправляются машины с номерами от 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее. Объем отпуска ограничат до 50 литров. Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется внеочередная заправка.