Клычков: Очереди на заправках в Орловской области практически исчезли

Благодаря системе продажи топлива по номерам транспортных средств в Орловской области удалось ликвидировать очереди на автозаправочных станциях. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
— Сегодня в течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок — отсутствовали вовсе. Завтра продажа бензина по графику продолжится, — написал Клычков в мессенджере МАКС.
Ранее губернатор сообщил, что реализация топлива будет осуществляться в автомобили, совпадающие по первой цифре с днем недели. В субботу заправляются машины с номерами от 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее. Объем отпуска ограничат до 50 литров. Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется внеочередная заправка.
3 июля вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах.
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ, в свою очередь, направят обращение в Министерство энергетики РФ с просьбой обеспечить на заправках информирование автомобилистов о классе бензина и дизеля. Чем отличается топливо «Евро-3» и как его использование может отразиться на автомобиле, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой».