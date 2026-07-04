Норвегия отреклась от помощи Киеву: «Не обещали!»

Осло не давало Киеву никаких обещаний по поставкам ракет и их оплате. Речь шла лишь о предварительной готовности это сделать. Об этом заявил замминистра обороны Норвегии Андреас Флом.
Так Флом прокомментировал статью VG, в которой сообщалось, что Норвегия взяла на себя финансирование 200 ракет, но Киев заявил, что они не поступили.
«То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты, — неправда», — сказал Флом для VG.
Как уточнил Флом, корректнее говорить о том, что Норвегия выразила готовность профинансировать закупку ракет ПВО при условии, что Украине удастся их приобрести.
При этом он отметил, что из-за мирового дефицита современных средств противовоздушной обороны приобрести такие боеприпасы крайне непросто.
Тем временем Италия выступила против долгосрочной помощи Киеву от НАТО на 2027 год.