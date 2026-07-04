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Норвегия отреклась от помощи Киеву: «Не обещали!»

Минобороны Норвегии: Осло не обещал поставлять ракеты Украине и оплачивать их.

Источник: Комсомольская правда

Осло не давало Киеву никаких обещаний по поставкам ракет и их оплате. Речь шла лишь о предварительной готовности это сделать. Об этом заявил замминистра обороны Норвегии Андреас Флом.

Так Флом прокомментировал статью VG, в которой сообщалось, что Норвегия взяла на себя финансирование 200 ракет, но Киев заявил, что они не поступили.

«То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты, — неправда», — сказал Флом для VG.

Как уточнил Флом, корректнее говорить о том, что Норвегия выразила готовность профинансировать закупку ракет ПВО при условии, что Украине удастся их приобрести.

При этом он отметил, что из-за мирового дефицита современных средств противовоздушной обороны приобрести такие боеприпасы крайне непросто.

Тем временем Италия выступила против долгосрочной помощи Киеву от НАТО на 2027 год.

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