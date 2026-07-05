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Около 5,5 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды

В регионе в ночь на 5 июля ожидаются ливни и шквалистые усиления ветра.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Непогода в Нижегородской области привела к отключению электроэнергии в населенных пунктах, без света остаются около 5,5 тыс. человек. Об этом написал глава Арзамаса Александр Щелоков в Telegram-канале.

«Ситуация по электроэнергии: без света остаются около 5 500 человек. По городу нарушений сравнительно немного», — сообщил Щелоков.

По его словам, аварийные бригады прибыли оперативно, ожидается прибытие новых групп специалистов. Щелоков добавил, что сначала восстанавливают линии, которые питают населенные пункты. Ситуацию в муниципалитете глава назвал рабочей.

Главное управление МЧС по Нижегородской области ранее сообщило, что 4 июля и в ночь на 5 июля ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистые усиления ветра с порывами до 23 м/с.

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