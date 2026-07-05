Что можно и нельзя делать в Ульянин день 5 июля, который называют днем встреч

Православная церковь вспоминает 5 июля святую Иулианию. В народе принято отмечать Ульянин день, который принято считать днем встреч. Так, в указанную дату можно встретить тех, с кем давно не виделся.
Что нельзя делать 5 июля.
Не рекомендуется начинать важные дела. Кроме того, не следует топить баню, так как это может навредить здоровью. Нельзя 5 июля ссориться и вступать в конфликты с близкими день. А еще на названный день не планировали поездок на дальние расстояния.
Что можно делать 5 июля.
По традиции, 5 июля занимались сбором полезных трав, из которых потом заваривали венки в бане.
Согласно приметам, обильная роса на траве обещают теплю погоду. В том случае, если на небе темные облака, то ждали ненастно погоды.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
Также мы узнали скидки в универмагах Минска в июле 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».