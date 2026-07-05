Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Ульянин день 5 июля, который называют днем встреч

Узнали приметы и запреты на 5 июля, когда празднуют Ульянин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 5 июля святую Иулианию. В народе принято отмечать Ульянин день, который принято считать днем встреч. Так, в указанную дату можно встретить тех, с кем давно не виделся.

Что нельзя делать 5 июля.

Не рекомендуется начинать важные дела. Кроме того, не следует топить баню, так как это может навредить здоровью. Нельзя 5 июля ссориться и вступать в конфликты с близкими день. А еще на названный день не планировали поездок на дальние расстояния.

Что можно делать 5 июля.

По традиции, 5 июля занимались сбором полезных трав, из которых потом заваривали венки в бане.

Согласно приметам, обильная роса на траве обещают теплю погоду. В том случае, если на небе темные облака, то ждали ненастно погоды.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.

Также мы узнали скидки в универмагах Минска в июле 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше