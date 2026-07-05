Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля 2026 года

Правило трех «НЕ»: Не подписывайте, не покупайте (крупные вещи) и не начинайте (проекты).Стихия воды: Пейте больше чистой воды в течение дня. Примите душ или ванну вечером, чтобы смыть энергетический шум. Вода сегодня — лучший проводник и чистильщик. Техника безопасности: Обязательно делайте резервные копии файлов на телефоне и компьютере. Меркурий ретроградный любит стирать данные. Эмоции: Все чувства сегодня гипертрофированы. Если вам грустно — поплачьте, это полезно. Если весело — не кричите о своей радости на всех, чтобы не сглазить. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуЕда: Отдайте предпочтение «мокрой» пище (супы, морепродукты, фрукты). Избегайте тяжелого мяса и фастфуда, так как пищеварение сегодня замедлено. Сон: Постарайтесь лечь спать пораньше. Сны в эту ночь будут очень красочными и могут дать ответы на мучающие вопросы, если вы положите блокнот у кровати. Как хорошо спать и высыпаться.